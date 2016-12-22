На серой ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром

Утром в четверг, 22 декабря, на серой ветке московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром.

В связи со случившимся интервал движения поездов на всей линии был увеличен руководством подземки. Как уточняется в сообщении московского метрополитена на страничке в социальной сети Twitter, инцидент с пассажиром произошел сегодня на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии.

В настоящий момент не разглашается, что именно произошло с человеком. Нормальное движение поездов обещают восстановить в самое скорое время.