В Москве мужчина упал на рельсы в метро и погиб

В московском метро произошла трагедия. На станции Выхино Таганско-Краснопресненской линии погиб мужчина.

Инцидент произошел около половины восьмого утра. Как стало известно, мужчина упал на рельсы. В результате происшествия он погиб. Из-за ЧП приостановлено движение электропоездов на участке от Выхино до Текстильщиков, передает ria.ru. На данный момент другие детали происшествия не сообщаются. На месте ЧП работают следователи.

Напомним, что в середине декабря в московском метро произошел еще один инцидент. Мужчине сломали лицевую кость во время давки в «час пик».