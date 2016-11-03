Появились подробности инцидента с пассажиром в московском метро

Утром в четверг появились подробности инцидента с участием пассажира в московском метро, из-за которого в подземке случился коллапс.

Выяснилось, что около 9.00 46-летняя женщина спрыгнула на рельсы на станции метро "Павелецкая". Вероятно, москвичка хотела покончить с собой, однако не смогла - машинист вовремя заметил пассажирку и применил экстренное торможение. Как отмечает "Российская газета", состав накрыл женщину, однако нисколько не травмировал.

Работникам метрополитена пришлось отключить напряжение контактного рельса, чтобы вызволить пассажирку. Достал москвичку из-под поезда лично сотрудник УВД на метрополитене. Впоследствии было решено, что женщине требуется психологическая помощь.