На кольцевой линии московского метро поезда не ходят из-за пассажира

Утром в четверг, 3 ноября, на кольцевой линии московского метрополитена произошел коллапс из-за пассажира.

Поезда в настоящий момент не ходят от станции метро "Парк культуры" до станции "Курская" против часовой стрелки. На официальной страничке московской подземки в социальной сети Twitter говорится что пользователям метрополитена лучше выбирать пути объезда и находить другие маршруты.

Предполагается, что причиной происшествия в метро стал инцидент с пассажиром, который упал на рельсы. Пока нет информации о том, на какой именно станции произошло падение.