В московской подземке человек упал на рельсы

На станции "Университет" в московском метро упал на рельсы пассажир. Из-за инцидента на южном участке Сокольнической линии поезда следуют с увеличенными интервалами. На станциях скопилось большое число людей.

"16:25 Сокольническая линия. Южный участок. Увеличены интервалы из-за инцидента с пассажиром на ст. Университет", - говорится в сообщении в Twitter столичного метро. Станция Юго-Западная была закрыта на вход.

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