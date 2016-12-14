Пассажиру московского метро сломали кость в «час пик»

Инцидент произошел на станции «Театральная» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Пассажир в возрасте 33 лет получил серьезные травмы в результате давки, образовавшейся в «подземке» в «час пик».

Мужчина попытался покинуть вагон в то время, когда пассажиры уже стали заходить внутрь. В результате на него буквально хлынул людской поток. В какой-то момент один из пассажиров нечаянно столкнулся с мужчиной и сильно ударил его головой по лицу. В результате была нанесена серьезная травма, сообщает life.ru.

Прямо из метро пострадавшего отвезли в больницу. Врачи констатировали у него перелом лицевой скулы и гематому.