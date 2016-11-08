Вечером во вторник, 8 ноября, у станции московского метро "Бауманская" приземлились три вертолета.

Согласно последней информации, на вертолетах замечены знаки управления делами президента. Об этом сообщил журналист Сергей Смирнов на своей страничке в социальной сети Twitter. Очевидцы отмечают, что сотрудники полиции оцепили часть автомобильной дороги между станциями "Бауманская" и "Курская". Людей к месту оцепления не подпускают, мотивируя свои действия словами "работает ФСО".

За комментариями о случившемся в ФСО советуют обратиться в администрацию президента Российской Федерации.