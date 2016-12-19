Появились подробности падения самолета в Якутии

Утром в понедельник, 19 декабря, в Минобороны РФ дали комментарий по поводу падения самолета Ил-18 в Булунском районе Якутии.

В ведомстве сообщили о том, что воздушное судно совершило аварийную посадку. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на данные Минобороны, в результате происшествия выжили все пассажиры и члены экипажа. К настоящему моменту двадцать три человека доставлены вертолетами в медицинские учреждения, состояние шестнадцати из них оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что самолет Ил-18 с военными на борту потерпел крушение неподалеку от якутского поселка Тикси.