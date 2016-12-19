Самолет с военными развалился на три части в Якутии

В Якутии сегодня утром потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ.

По имеющейся на данной момент информации, Ил-18 развалился на три части. На борту в момент катастрофы находились семеро членов экипажа и 32 пассажира. Все они – военнослужащие. О погибших и раненых пока ничего неизвестно.

Факт крушения самолета с военными официально подтвержден властями Якутии. Специалисты уже назвали возможные причины произошедшего инцидента. Воздушное судно могло разбиться из-за неблагоприятных погодных условий или ошибки в пилотировании.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. «АН-онлайн» следят за развитием событий.

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