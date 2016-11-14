"МИГ-29" с крейсера "Адмирал Кузнецов"потерпел крушение

Пресса Великобритании сообщила о крушении самолета палубной авиации крейсера «Адмирал Кузнецов». МиГ-29КУБР потерпел аварию при заходе на посадку. Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию.

Инцидент с МиГом произошел из-за технической неисправности во время тренировочных полетов вблизи берегов Сирийской Арабской Республики.

Самолет упал в воду вблизи авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» накануне, 13 ноября около 17.30 мск. В российском оборонном ведомстве информацию подтвердили, уточнив, что пилоту удалось катапультироваться и его здоровью ничего не угрожает.

МиГ-29КУБР – двухместная версия самолета МиГ-29К. Самолет недавно поступил на вооружение. На борту «Адмирала Кузнецова» таких самолетов было два.