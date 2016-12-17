Под Москвой в частном доме заживо сгорели два ребенка

Трагедия произошла в городе Воскресенск Московской области. При пожаре в частном доме погибли мать и два ее малолетних ребенка. От ожогов пострадала 18-летняя беременная женщина, жительница этого дома.

Мать двоих детей спасатели успели госпитализировать, но она скончалась в больнице от сильнейших ожогов, сообщили в СК РФ по региону.

Пожар случился в одном из домов в микрорайоне Лопатинский на улице Роз в 05.30 по московскому времени. Пожар полностью уничтожил деревянное строение. Спасатели обнаружили трупы двоих детей, а также двух женщин с сильнейшими ожогами. В настоящее время врачи пытаются спасти 18-летнюю девушку, которая сильно пострадала в огне. Известно, что она беременна.