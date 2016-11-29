Трехлетние двойняшки умерли в ходе пожара под Красноярском

В ходе мощного пожара в Манском районе Краснодарского края минувшей ночью погибли трехлетние двойняшки, а еще два человека были экстренно доставлены в местную больницу - годовалый и двухлетний мальчики.

Все четверо детей находились дома под присмотром своей 23-летней матери. Женщина проснулась от запаха дыма и поняла, что начался пожар. Ей удалось спасти лишь двоих сыновей, передает портал Life. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем со стороны маленьких детей.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская, семья, в которой случилось несчастье, состояла на учете как малоимущая.