Под Тверью заживо сгорели пятеро детей

Возгорание в частном доме деревни Пеньково (Спировский район, Тверская область) закончилось трагедией: в пожаре погибло шесть человек, среди них пятеро детей. Выжил отец семейства, он госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба МЧС Тверской области, пожарные команды к горящему частному дому прибыли в четвертом часу ночи (время московское). К 03.50 пожар был полностью ликвидирован. На тушении огня работало 35 пожарных 14 единиц спецтехники.

Отчего произошло возгорание, устанавливает следствие. Погибло пятеро детей и их мать. Отца семейства удалось спасти, он госпитализирован с ожогами средней степени тяжести.