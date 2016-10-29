В подмосковной деревне заживо сгорели два подростка

Два мальчика 14 и 16 лет погибли, не сумев самостоятельно покинуть горящий дом. Приемные родители погибших детей ночевали в пристройке, и поэтому остались в живых. Трагедия произошла в ночь на 29 октября.

Причина пожара не установлена до сих пор, пишет «Комсомольская правда».

Семья с двумя приемными детьми ночевала на даче в деревне Пруды (Московская область). Родители с детьми постоянно проводили там время. Известно, что и в тот злополучный день члены семьи вместе напекли пирогов и отправились спать. Родители выделили детям для ночлега лучшее место – теплый деревянный дом, а сами отправились ночевать в пристройку. Около четырех часов утра дом загорелся. Когда прибыли пожарные, площадь горения была около ста кв. метров, а перед домом метались безутешные родители, не в силах помочь мальчикам.

Известно, что отопление в доме было печным, обогреватели не использовались. Семья заслужила репутацию благополучной, спиртного родители не употребляли. По факту гибели детей проводится доследственная проверка.