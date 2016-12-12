В одном из домов Воронежа взорвался газовый баллон

В четырехэтажном здании в Воронеже произошел взрыв газового баллона, который повлек за собой пожар.

Как уточнили в МЧС России, пламя вспыхнуло в складском помещении площадью 550 кв. м. на Монтажном проезде. В сообщении на официальном сайте ведомства подчеркивается, что в ходе взрыва баллона с газом в левом крыле четырехэтажного здания частично обрушились межэтажные перекрытия, а уже после этого возгорание было зафиксировано на примыкающем к дому складе.

Около 3.00 по Москве пожар был полностью ликвидирован. В процессе тушения пламени участвовали 106 специалистов и 31 единица техники.