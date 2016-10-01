На северо-востоке Москвы полыхает пожар: горят гаражи

Пожар произошел сегодня на улице Корнейчука в Москве. На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Площадь пожара составляет, по разным данным, от 20 до 70 квадратных метров. О пострадавших информации нет.

Появилось видео крупного пожара в гаражах на северо-востоке Москвы. Официальных сведений пока нет, есть также информация, что огонь лишил владельца автомобиля, стоящего в гаражном боксе по адресу: улица Хабаровская, дом 4.

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