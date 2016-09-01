В Москве мужчина спасался от пожара и выпрыгнул из окна

В Москве мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа, пытаясь спастись от пожара.

Пожар произошел на востоке Москвы. Инцидент произошел в 20 часов 30 минут по московскому времени в квартире на третьем этаже дома номер 16 по Окской улице, передает ТАСС.

Мужчина не стал дожидаться пожарных - он выпрыгнул с балкона загоревшейся квартиры. В результате падения он получил различные травмы, с которыми его доставили в ближайшую больницу.

Также из огня спасли женщину, которая отравилась продуктами горения.

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