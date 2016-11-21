В Челябинской области произошел взрыв бытового газа

Стало известно об очередном случае взрыва бытового газа. На этот раз инцидент произошел в городе Южноуральске Челябинской области. Здесь в результате взрыва возник пожар, при котором пострадали несколько жителей.

По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газового баллона, который привел к возгоранию в двухэтажном жилом доме. Прибывшим на место инцидента пожарным удалось в короткие сроки локализовать пожар. Сообщается, что в результате происшествия пострадали, как минимум, два человека - хозяева квартиры, в которой прогремел взрыв. Женщина с сильными ожогами находится в реанимации, мужчина получил менее серьезные травмы.

В настоящий момент устраняются последствия пожара, проводится эвакуация жителей.

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