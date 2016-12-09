Игроки ЦСКА собрали полмиллиона для тренера, у которого погибла дочь

Страшная новость о гибели дочери застала наставника футбольного клуба ЦСКА Игоря Аксенова в лондонском аэропорту. Игроки команды отдали несчастному отцу, все, что у них с собой на тот момент было - 500 тысяч рублей.

Тренер Аксенов после известия о смерти дочери срочно взял обратный билет на Москву. Игроки ЦСКА постоянно поддерживают своего наставника в его горе, передает «Лайф». В стане «красно-синих» гибель Алены Аксеновой, дочери их тренера, подтвердили, но комментировать ситуацию отказались.

Напомним, тело Алены Аксеновой обнаружили на улице Врубеля в ночь на 8 декабря. По предварительной версии, девушка покончила с собой из-за несчастной любви.