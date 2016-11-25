Дочь погибшего петербургского чиновника разбилась насмерть в день рождения

Как стало известно, произошла трагедия с младшей дочерью погибшего летом этого года спикера заксобрания Санкт-Петербурга Павла Солтана. Девушка разбилась насмерть, упав с высоты 12-го этажа.

Тело Анастасии Солтан обнаружили около одного из домов. Пока точно неизвестно, как произошла трагедия. По некоторым данным, погибшая покончила с собой, не справившись с горем после потери родителей, сообщает mk.ru.

Смертельное ДТП, в котором погиб Павел Солтан и его супруга, произошло в августе этого года. Вместе с родителями в машине ехала Анастасия. Она чудом выжила, получив очень серьезные травмы.

Девушка рассталась с жизнью в день своего рождения. Ей исполнилось двадцать два года. Также сообщается, что накануне смерти она отказалась от реабилитации после аварии. После гибели родителей девушку настигло еще одно несчастье. Она рассталась с мужем.