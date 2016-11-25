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Дочь погибшего петербургского чиновника разбилась насмерть в день рождения
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В Краснодарском крае пропали трое российских военнослужащих
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Вялотекущий кризис – время расцвета ломбардов
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России предрекли третью индустриализацию с опорой на «оборонку»
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На Алтае годовалый ребенок насмерть замерз по вине матери
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Полиция сообщила жительнице Орла, что приедет, когда ее убьют
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Известный экономист рассказал о необходимости прогрессивного налогообложения
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Борьба с терроризмом в Сирии никогда не являлась целью США - Минобороны
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Женская сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в полуфинал ЧЕ-2016
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Песков рассказал об ответе Кремля на украинские провокации
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Девочку-пешехода сбил сотрудник полиции в Подмосковье
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Кремль: Увольнение чиновников-академиков стоит на повестке дня
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Серьезное ДТП случилось под Ростовом, среди погибших младенец
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Что случилось с кондукторами: очередного ребенка попытались высадить на мороз
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Появились подробности убийства мужчины на юго-западе Москвы
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В частном доме в Назрани заблокировали боевиков
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Страх и ненависть в ЦСКА
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Они сошлись, Москва и Питер…
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В декабре в нашем спорте может быть армагеддон
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Американцы цинично засудили Ковалёва в Лас-Вегасе
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СКА будет играть в финале Кубка Гагарина
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Молочные зубы Минсельхоза