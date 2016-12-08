В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади

Шокирующий случай произошел в Гусеве Калининградской области. Местные жители стали свидетелями самосожжения, которое совершил мужчина.

Самоубийца выбрал самое людное в городе место – главную площадь. Люди, которые стали очевидцами ужасного ЧП, рассказали, как все произошло. По их словам, мужчина облил себя бензином, а затем поджег. При этом вспыхнул не только он, но и автомобиль, который был припаркован поблизости, сообщает ria.ru.

Свидетели произошедшего бросились на помощь мужчине. В итоге он остался жив. Мужчину доставили с ожогами в больницу. На данный момент не сообщается, что толкнуло его на такой шаг. Следствие пытается выяснить детали произошедшего.