Орловчанин пытался сжечь Прокуратуру

Житель города Ливны Орловской области задержан при попытке сжечь здание местной прокуратуры. Причину акции, мужчина пока не пояснил. Следствие утверждает, что поджигатель ранее в прокуратуру не обращался.

Мужчина 21 ноября вбежал в здание прокуратуры города Ливны, разлил там по полу бензин и поджег его, передают РИА Новости.

Сотрудники ведомства и охрана действовали быстро и решительно. Они схватили поджигателя и воспользовались огнетушителями. Возгорание ликвидировали так быстро, что и пожарных вызывать не пришлось.

По факту поджога начата проверка. Следствие уже выяснило, что мужчина ранее в прокуратуру не обращался и почему решил ее поджечь, загадка.