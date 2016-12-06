В Норильске 17 тысяч человек остались без света

В Норильске не менее семнадцати тысяч человек остались без света из-за пожара, который произошел на коллекторе.

Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил источник в экстренных службах Красноярского края. Как уточняет ТАСС, проблем с водоснабжением и подачей тепла в зданиях, оставшихся без электричества, не наблюдается. В мэрии Норильска уже подтвердили факт отключения электроэнергии и пообещали чуть позже предоставить информацию о восстановительных работах в городе.

Есть данные о том, что пожар на коллекторе удалось потушить в ночь на вторник. В ликвидации огня участвовали 42 человека и семь единиц техники.