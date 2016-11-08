Во вторник, 8 ноября, в СМИ появилась информация о том, что сегодня вечером во всем Мурманске отключили свет.

Согласно последним данным, перебои с электричеством начались около 17.20 по московскому времени. Как сообщает сегодня агентство FlashNord, в течение некоторого времени свет просто мигал, а затем произошло полное отключение электроэнергии. В здании местного правительства, как уточняется, тоже темно, в частности, в кабинете губернатора Марины Ковтун.

К настоящему моменту не поступало никаких официальных комментариев по факту случившегося. Информация об отключении электричества не является подтвержденной.