Южнокорейский «Боинг-777» совершил экстренную посадку сегодня в Ханты-Мансийске под предлогом возгорания двигателя. На борту почти 200 пассажиров, скорее всего, отделавшихся только лёгким испугом.

«Боинг» компании Asiana Airlines совершал рейс из Сеула в Лондон, когда над Россией приборы показали возгорание одного из двигателей. Экипаж запросил экстренную посадку, по тревоге был поднят отряд МЧС в аэропорту. Однако, как сообщили «Интерфаксу» очевидцы, внешне признаков пожара не было заметно. Известно, что «Боинг» летает всего три года, так что проблема не связана с износом. Руководство аэропорта решает проблему временного размещения пассажиров.

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