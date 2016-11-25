Самолет готовится к экстренной посадке в Домодедово из-за члена экипажа

Днем в пятницу, 25 ноября, в московском аэропорту Домодедово готовится совершить экстренную посадку самолет иностранной авиакомпании.

Воздушное судно прибудет в авиагавань примерно в 16 часов. Как сообщает сегодня портал Life, согласно последней информации, во время полета одному из членов экипажа внезапно стало плохо, вследствие чего командир самолета принял решение о внеплановой посадке.

В настоящий момент нет никакой информации о том, что именно случилось с членом экипажа. Вероятно, состояние ухудшилось у одного из стюардов.