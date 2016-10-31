В Казани экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
31 октября 2016, 11:09 [ «АН-онлайн» ]
31 октября 2016, 11:09 [ «АН-онлайн» ]
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