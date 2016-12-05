Сильнейший гололед стал причиной целого ряда аварий на трассе Керчь – Симферополь. По словам очевидцев, особенно тяжко приходится фурам.

Неповоротливые «тяжеловесы» пробуксовывают, часто не могут даже тронуться с места. Также стало известно, что участились случаи заносов фур, что является одной из причин дорожно-транспортных происшествий, сообщает «АН-Керчь». Особенно непросто автомобилистам в ночное время, когда ухудшается видимость дороги.

В Сети уже появилось видео, которое сняли проезжающие по трассе. Запись с видеорегистратора показывает перевернутый грузовик, который лежит на обочине дороги под Керчью.

















Фото: "АН-Керчь"