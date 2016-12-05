Более пятидесяти рейсов отменили в московских аэропортах

В понедельник, 5 декабря, в московских аэропортах отменили более пятидесяти рейсов, а еще не менее десяти задерживаются.

Сегодня в столице ожидается пасмурная и облачная погода, возможен снег. Днем температура воздуха не опустится ниже -1 градуса.

Согласно данным РИА "Новости", на 9.00 по московскому времени в аэропорту Домодедово были отменены три рейса, а задерживались два. В Шереметьево отменены были 52 рейса, задерживались семь. Что касается аэропорта Внуково, там задержан один рейс, а об отмененных не сообщалось.

Данных о ситуации с самолетами в аэропорте Жуковский пока не поступало.