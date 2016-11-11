Около 90 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы

Разбушевавшаяся погода стала причиной отмены около девяти десятков рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Еще порядка 60 рейсов было принято решение выполнить позже, сообщает портал "Яндекс.Расписание".

По обстановке на шесть часов вечера в столичном аэропорте Домодедово изъяты из расписания 11 авиаперелетов (15 рейсов выполнят, но с задержкой), в воздушной гавани Шереметьево ожидают вылета 43 рейса и 75 полетов отменены.

Самолеты из аэропорта Внуково летают по расписанию, аэропорт работает в обычном графике.

По сведениям синоптиков в столице с 06.00 10 ноября до 18.00 11 ноября выпало 16 мм осадков и снег продолжает падать. С последствиями стихии борется десять тысяч единиц специальной техники и 20 тысяч рабочих – дворников. Мосводосток предоставил около 300 единиц вакуумной техники для чистки систем водоотведения.