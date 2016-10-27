Из-за ухудшения погодных условий сегодня в московских аэропортах отменен вылет более двух десятков авиарейсов, еще 7 отправятся с задержками. Только во Внуково самолеты вылетают по расписанию.

Как следует из информации на сайте "Яндекс.Расписание", к 9:00 мск. в аэропорту Домодедово отменены 13 рейсов, еще 5 будут выполнены с опозданием. В Шереметьево не отправятся в полет пассажиры 9 рейсов, еще двум рейсам будет скорректировано расписание.

Тем временем, FlashNord сообщает, что скоростной поезд «Сапсан», вышедший вчера в 19:30 из Москвы в Санкт-Петербург был остановлен в Новгородской области из-за наледи на рельсах, которая образовалась в результате оттепели, последовавшей за продолжительным снегопадом.

В ночь на четверг в Москве тоже шел снег, синоптики заранее предупреждали москвичей о возможной гололедице на дорогах. Дневная температура сегодня в столице составит от нуля до двух градусов тепла, по области от -2 до +3 градусов. Будет сыро и ветрено.

Предстоящей ночью в Московском регионе ожидается местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбики термометров будут держаться на нулевой отметке. В Подмосковье температура может колебаться от -2 до +3 градусов.



