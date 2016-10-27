В московских аэропортах отменили 20 рейсов: ждут снегопада

В Москве 27 октября синоптики предсказывают температуру +2 с мокрым снегом, из-за такой погоды и отменены ряд рейсов в столичных воздушных гаванях. В общей сложности на данное время отменены 20 авиарейсов.

Как сообщает информационное табло в аэропорту Домодедово, отменены одиннадцать рейсов, и еще шесть задерживаются, пишет «Российская газета». В Шереметьево также отменены рейсы, но чуть меньше – пока только девять, и четыре вылета задерживается.

В аэропорту Внуково все идет по расписанию. Пока. Нет сведений и об отмене рейсов в аэропорту Жуковский.

Из задержанных – и рейсы внутри России, и международные. В списке задержанных перелетов – рейсы до Калининграда, Малаги, Сеула и Амстердама.