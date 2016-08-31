Более тридцати рейсов отменены в Москве

В среду, 31 августа, в московских аэропортах были отменены тридцать рейсов, а еще 24 задерживаются.

Согласно последней информации, самолеты не могут покинуть Москву из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в аэропорту Шереметьево отменены девятнадцать рейсов, а задерживаются четыре. В Домодедове отменены 11 рейсов, а задерживаются не менее двадцати. Что касается аэропорта Внуково - там отменен один рейс.

Напомним, в минувший вторник из-за метеоусловий в московских аэропортах также отменили целый ряд рейсов, множество самолетов задерживались.

Читайте также:

Вылет девяти рейсов из аэропорта Симферополя 23 июля отменен

Все регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Турцию отменили



