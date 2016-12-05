Одиннадцать пострадавших в ходе аварии в ХМАО прооперированы

Одиннадцать пострадавших в ходе серьезного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе прооперированы врачами.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Окружной клинической больницы, куда попали все пострадавшие в страшной аварии. В настоящий момент в медицинском учреждении на лечении остаются 19 пациентов, 12 человек находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, среди них четырнадцать детей. Восемь несовершеннолетних подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.

В настоящий момент решается вопрос о транспортировке некоторых пациентов в другие клиники.