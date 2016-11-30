В московском детском доме воспитатель жестоко избил сироту

Инцидент произошел в одном из детских домов столицы. 44-летнего воспитателя разозлило, что 12-летний воспитанник начал ужинать, не получив на то разрешения от взрослых. Причем мужчина пришел в такую ярость, что жестоко избил мальчика.

Парень сел за стол и уже начал есть, когда на него налетел воспитатель. Мужчина схватил ребенка и несколько раз ударил его головой о кастрюлю. О происшествии узнали не сразу. Очевидец случившегося ни о чем не стала рассказывать. Да и сам парень решил покрывать своего обидчика, сообщает life.ru.

Мальчик сказал своему попечителю, что подрался со сверстниками. Когда же пришло время возвращаться в детский дом, он испугался, что снова подвергнется избиениям и стал кататься в метро. На мальчугана с синяками обратил внимание сотрудник полиции.

В больнице констатировали, что ребенку нанесли многочисленные травмы. Полиция задержала воспитателя. Он не стал отпираться и во всем сознался. При этом мужчина объяснил свой поступок тем, что у него сдали нервы.