В Иркутске 15-летний школьник избил одноклассницу

Драка, точнее, избиение девочки в иркутской школе №47произошло в первый день после каникул, 7 ноября, но общественность узнала о происшествии после публикации видео инцидента в социальных сетях.

В настоящее время вопиющий случай избиения девочки расследуют и инспекторы по делам несовершеннолетних местной полиции, и администрация школы, передает портал irk.ru.

Инцидент с избиением произошел в школе микрорайона Солнечный. Чем 15-летняя девочка так взбесила парня, следствие выясняет, но какой бы не была причина, подросток не прав. Ему явно родители не объяснили в свое время, что девочек бить нельзя: парень работает кулаками так, будто перед ним не 15-летняя школьница, а боксерская груша. Видео потасовки появилось в сети Viber. У пострадавшей – гематомы на лице и разбита губа, - есть соответствующая справка из больницы.

Администрация школы обещает наказать всех участников конфликта, а полиция думает, что делать с юным драчуном, поскольку к уголовной ответственности его пока привлечь нельзя.