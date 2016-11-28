Инцидент в Приморье: двухлетний малыш задавил маму и годовалого брата

Инцидент произошел в Приморье. Молодая семья приехала отдыхать на приусадебный участок. Отец поставил «автомат» в Toyota RAV4 на положение «Парковка» и спокойно пошел в дом. Мать в это время стала хлопотать у багажника. Держа готовалого сынишку на руках, она принялась доставать коляску.

В этот момент второй ребенок, которого оставили в салоне, видимо, решил «поиграть» в водителя. Он уселся за руль и переключил рычаг на коробке передач в нейтральное положение. Автомобиль покатился назад прямо на женщину с малышом, сообщает ria.ru.

К счастью, мальчик отделался лишь ушибами и ссадинами. А вот мать пострадала намного серьезнее. Женщине сломало ребро и травмировало ногу. В данный момент следствие проводит по данному факту проверку.