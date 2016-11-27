Автомобиль скрылся под водой на парковке. Этот инцидент можно было бы назвать мистикой, если бы не его «рукотворная природа»: похоже, что в случившемся не обошлось без «участия» водоканала Уфы.

Все происходящее наблюдал горожанин Валдимиир Кобзев, он же выложил в сеть и видео исчезновения легковушки.

Под Ладой «Калина» образовался карстовый провал (такова версия местного горводоканала) и она утонула в обычной дождевой луже, когда у той размыло основу…

Растерянная автовладелица позвонила спасателям, когда заметила, что ее машина начала погружение. Пока спасатели ехали, авто погрузилось до самых окон, а затем и вовсе ушло в бездну.

Когда сотрудники МЧС откачали воду, выяснилось, что яма образовалась глубиною в шесть метров, вот только машины там не было!

По версии сотрудников горводоканала, машину унесло грунтовыми водами. Но хозяйку авто такие объяснения не успокаивают и она намерена с ними судиться. Яму в итоге засыпали песком. А автомобиль уплыл…