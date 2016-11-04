Под Москвой утонул внедорожник, погибла вся семья

В утонувшем автомобиле погибла вся семья: женщина, ее муж и их трехлетняя дочь. Сообщается, что за рулем внедорожника Nissan Pathfinder находилась женщина, которая не справилась на мосту с управлением.

Сегодня стало известно, что пропавшую накануне семью из Шатуры обнаружили погибшей, передает «Лайф». О пропаже семьи в полицию сообщили родственники погибших. Они и нашли утонувший автомобиль. Известно, что находившаяся за рулем дама не справилась с управлением и джип вылетел с моста в реку и перевернулся.

Люди не смогли выбраться наружу и погибли. Спасатели вытащили из воды тела утонувших и автомобиль, выясняются все обстоятельства трагедии.