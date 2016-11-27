Друг гроссмейстера Елисеева: жаль, что Юра упал не в сугроб

Сегодня утром друг погибшего российского шахматиста Юрия Елисеева рассказал о том, как именно произошло роковое падение с балкона двенадцатого этажа.

Оказалось, что гроссмейстер хотел перелезть из окна на балкон, однако соскользнул и упал вниз. Его товарищ в момент трагедии находился в другой комнате и узнал о случившемся не сразу. Предполагается, что двадцатилетний шахматист сорвался с большой высоты около 23 часов. Его друзья выбежали на улицу и увидели юношу, лежащего на земле - его пульс был очень слабым. Как отметил друг Юрия, он мог бы остаться жив, если бы упал в сугроб. Молодые люди вызвали "скорую помощь", надеясь на то, что у пострадавшего есть шансы выжить, однако приехавшие врачи констатировали смерть.

Уточняется, что Елисеев никогда не употреблял алкогольные напитки и не курил, передает телеканал РЕН-ТВ.