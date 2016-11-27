Знаменитый российский шахматист погиб, упав с 12-го этажа

В ночь на воскресенье, 27 ноября, погиб российский чемпион по шахматам Юрий Елисеев.

Двадцатилетний гроссмейстер выпал из окна двенадцатого этажа при попытке перелезть с одного балкона на другой. Об этом сообщил друг шахматиста на страничке в одной из социальных сетей.

Отметим, что в 2012 году Елисеев стал чемпионом РФ по классическим шахматам в возрастной категории до 16 лет и в том же году стал победителем в мировом первенстве среди кадетов. В течение последних трех лет юноша гордо носил звание гроссмейстера. В этом году он стал первым в рамках шахматного турнира Moscow Open.