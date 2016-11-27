Появились подробности гибели российского гроссмейстера

В воскресенье, 27 ноября, в СМИ появились подробности гибели двадцатилетнего российского гроссмейстера Юрия Елисеева.

Выяснилось, что юноша, упавший минувшей ночью с 12-го этажа, был большим экстремалом и довольно часто публиковал в социальных сетях пугающие фотографии. Еще в сентябре шахматист начал постоянно перелезать с балкона на балкон на большой высоте, передает телеканал РЕН ТВ данные приятельницы Юрия Елисеева.

В частности, на одном из снимков видно, как гроссмейстер висит на балконной раме ногами вниз, а под ним фактически находится пропасть. Вероятно, молодой человек проворачивал подобные трюки не раз, однако сегодня попытка стала роковой.