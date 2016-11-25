Недовольный пассажир открыл стрельбу на остановке в Москве

Нестандартный, но очень опасный выход из ситуации нашел москвич, увидевший, что водитель нужного его троллейбуса не собирается останавливаться на остановке и проезжает мимо.

Как сообщает Life, пассажир хотел сесть в троллейбус, подъехавший к остановке, однако сначала водитель проехал мимо, а затем не хотел открывать двери. Вспыльчивый москвич открыл стрельбу по транспортному средству, в результате чего оказались разбиты задние окна троллейбуса. Разлетевшиеся по салону осколки стекла ранили женщину, которая, как сообщают очевидцы, ехала с ребенком.

Водитель немедленно остановил троллейбус, высадил пассажиров и позвонил в полицию. В настоящий момент ведется поиск подозреваемого.

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