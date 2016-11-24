На Алтае годовалый ребенок насмерть замерз по вине матери

Ужасная трагедия произошла на Алтае. По предварительным данным, из-за недосмотра 27-летней матери годовалый ребенок лишился жизни.

Как сообщается, женщина оставила малыша на веранде, которая не отапливалась. На ребенке была лишь легкая одежда. В итоге он замерз насмерть. Тело мальчика нашли жильцы, которым горе-мать сдавала одну из комнат в доме. Родительница проявила роковую забывчивость из-за того, что была пьяной, передает телеканал РЕН ТВ.

Следствие возбудило уголовное дело. Молодой женщине грозит лишение свободы. Она может провести за решеткой до двух лет. Также сообщается, что у следствия возникли вопросы к органам опеки.