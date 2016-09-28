Предварительная причина смерти пятилетней девочки, скончавшейся в подмосковном Наро-Фоминске после лечения зубов у стоматолога - криптогенный сепсис.

Девочка скончалась в одной из детских больниц Москвы 30 августа. Проводится расследование гибели малышки.

Как установило следствие, 22 августа родители привели дочку в городскую Наро-фоминскую стоматологическую поликлинику с сильной болью. Зубной врач сначала осмотрела ротовую полость ребенка и начала лечение. Девочке прочистили зубной канал.

Последующую неделю малышка чувствовала себя удовлетворительно, никаких жалоб на самочувствие у ребенка не возникало.

28 августа девочка почувствовала боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику. Там был сделан рентген. Медики поставили диагноз – «растяжение связок» и назначили лечение.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось, малышка жаловалась на сильные боли во всем теле. Родители обратились в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница». Мать и отец малышки говорят, что в этой больнице медики порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. К вечеру девочке стало еще хуже, - собщает следствие.

С высокой температурой и лихорадкой она была доставлена в приемное отделение одной из районных больниц, От госпитализации в это лечебное учреждение родители отказались. Врачи дали направление в Москву. Родители сразу повезли дочку в столичную клинику. Но после доставления в Москву вечером того же дня, 30 августа, ребенок умер.

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