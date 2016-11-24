Что случилось с кондукторами: очередного ребенка попытались высадить на мороз

Сегодня стало известно, что резонансный случай с ребенком, высаженным на мороз из автобуса в Екатеринбурге, не является единичным.

Аналогичная ситуация на днях произошла в другом городе - Челябинске. Как этом сообщается на официальном сайте челябинского детского омбудсмена Ирины Буториной, инцидент случился 21 ноября - тогда на улице было 29 градусов мороза. Кондуктор потребовала, чтобы девятилетний мальчик покинул автобус, поскольку у него не было с собой ни проездного, ни денег.

В этом случае ситуацию спасла женщина, которая оценила ситуацию, пришла к выводу, что на улице слишком холодно и решила оплатить проезд незнакомого ребенка.