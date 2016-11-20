В Калуге девушки из Росгвардии вынесли на себе семью погорельцев
20 ноября 2016, 13:15 [ «АН-онлайн» ]
Войти в горящую избу – это пустяки для сотрудниц Российской нацгвардии. Три хрупких дамы, служащих национальной гвардии, вынесли из горящего дома пожилую пару и газовые баллоны, предотвратив трагедию.
О подвиге своих сотрудниц сообщило 20 ноября само ведомство: есть, чем гордиться. Отличились прапорщик Росгвардии Галина Дворяникова и старшие сержанты Алина Гринева и Елена Нагаева.
Девушки охраняли местный Музей космонавтики, когда в 12 часов дня заметили клубы дыма из окон жилого дома по соседству. Дамы сообщили о возгорании дежурному и бросились к месту пожарища: там были слышны крики жертв.
Из задымленной комнаты дамы вынесли на руках пенсионерку, которая сказала, что в доме остался ее муж. Девушки вернулись и за супругом спасенной, которого тоже вынесли из горящего дома. Пожилая чета призналась, что в доме хранятся газовые баллоны. Рядом – другие жилые дома и в случае взрыва трагедии и жертв не миновать. Девушки кинулись в огонь в третий раз!
На этот раз дамам помог случайный прохожий и баллоны были успешно вынесены. В пожаре никто не пострадал.