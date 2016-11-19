Утром в субботу, 19 ноября, башенный кран рухнул в Сургуте на строящемся объекте.

Согласно последней информации, в результате происшествия погиб один человек - машинист башенного крана, получивший телесные повреждения. О случившемся происшествии сообщает сегодня новостной портал Life, ссылаясь на данные регионального СУ СК РФ.

В настоящий момент по факту трагедии сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства падения крана.