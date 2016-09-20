На юге Москвы рухнул строительный кран

Во вторник, 20 сентября, на юге Москвы произошло падение строительного крана.

Согласно последней информации, кран рухнул сегодня на Севастопольском проспекте столицы, предварительно накренившись. Техника, как сообщает портал Life, завалилась на один бок по неустановленной причине. Есть данные о том, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент строители пытаются своими силами поднять упавший кран и привести его в порядок. На месте работают коммунальные службы, которые проверяют информацию о происшествии.