Строительный кран в Москве упал на рабочего и убил его

В Москве на стройке по Боровскому шоссе произошло обрушение башенного крана. Рухнувшая конструкция убила рабочего, в экстренных службах города сообщают, что пострадали три человека, все они госпитализированы.

В сообщении пресс-службы МЧС по данному происшествию сказано, что обрушение крана произошло по адресу Боровское шоссе, владение 2. Спасательные службы по прибытии принимали меры по извлечению крановщика (он не пострадал) из кабины упавшей конструкции. Выясняются все обстоятельства трагедии, проводится проверка соблюдения строительной организацией норм и правил технической безопасности при проведении работ.